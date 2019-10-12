Полузащитник "Спартака" Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от матча 13-го тура с "Рубином".
"Надеюсь, что с "Рубином" у меня получится появиться в матче вместе с Зелимханом. Зависит от моей работы в основной команде. С "Крыльями" уже вышел на 5 минут, моменты получились самыми запоминающимися, на последней минуте забили. Быть круче Миранчуков? Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и любого футболиста", — цитирует Бакаева "Матч ТВ".
Бакаев: сделаю все, чтобы быть круче Миранчуков и любого футболиста
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