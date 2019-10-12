Норманн: если попадем в еврокубки, не будет смысла покидать "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн поделился мыслями относительно слухов про его возможный уход из клуба.



Ранее была информация, что норвежский футболист может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".



"Мне нравится, где я играю. Если мы будем продолжать в том же духе, то попадем в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Тогда точно не будет смысла покидать клуб, в котором собраны отличные игроки и тренера. Мне здесь по душе", - цитирует Норманна Nettavisen.