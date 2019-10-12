Глава юридической компании Катя Гордон, представляющая интересы экс-баскетболистки сборной России Катерины Новосельцевой (Кейру), раскритиковала российскую судебную систему после скандала с участием ее клиентки и футболиста "Сочи" Ивана Новосельцева.
"Обидно, когда судья Агавердиева, запросив доказательную базу по поводу доходов Ивана — а он ежемесячно получает миллионные гонорары — и обоснование трат на Екатерину, вдруг трясущимся голосом начинает говорить о прожиточном минимуме и выносит свое решение.
По моему ощущению, судья находится под давлением. Возможно, вопрос с ней как-то решен. Считаю, ей нужно выйти и сознаться, потому что не было ни одного повода для такого решения при огромной зарплате Ивана. Из-за таких судей не хочется идти в профессию, в нее теряешь веру. Решение незаконное, мы будем его обжаловать.
Также я собираюсь с большим вниманием отнестись к этой судье. Мы будем писать в дисциплинарную комиссию, потому что весь судебный процесс был фарсом. Мои юристы отвечали на любые ее запросы, мы готовы предоставить все материалы дела и доказательства. Не хочется предполагать страшного, так что не будем пока обвинять ее в расизме.
Это решение — плевок в лицо. У нас адвокаты боятся ругаться с судьями, но мне совершенно плевать. Именно из-за подобных решений женщины не подают на алименты, а смысл юридической профессии теряется. Она явно понимала, что выносит странное решение, и пугливо закрылась. Именно из-за таких людей судебная система в России прогнила насквозь. Если мы не начнем говорить об этом сейчас, Кате так же присудят странное решение по разделу имущества", — цитирует Гордон "РБ".
К. Гордон - о судебной системе России после скандала в деле Новосельцев-Кейру
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