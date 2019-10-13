Орлов считает, что "Зенит" должен стоять на 1-м месте, а не на 4-м
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал положение "Зенита" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Сейчас в турнирной таблице Премьер-Лиги некорректность. При равном количестве очков у группы лидеров "Зенит" ставят на четвёртое место. Первый показатель — количество побед, второй — игры между собой. Но кто-то между собой сыграл, а кто-то — нет. "Зенит" сыграл с лидерами два матча, а те — по три, и он оказывается внизу. Но ведь, чтобы делать табличку с играми между собой, нужно дождаться окончания сезона. Сейчас нужно ставить по разнице мячей, как было всегда. А кто первый по разнице мячей? "Зенит". Ну это я смеюсь, приняли и приняли. Но это нелогично", - приводит слова Орлова "Чемпионат", ссылаясь на эфир радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
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