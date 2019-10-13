» » Владелец "Торпедо" сравнил ситуации Мамаева и осужденного Стрельцова

Владелец "Торпедо" сравнил ситуации Мамаева и осужденного Стрельцова

Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев сравнил ситуации легендарного Эдуарда Стрельцова и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.

"Если рассуждать гипотетически, я бы не поддержал переход Павла к нам. Футболисты выходят на поле, в том числе чтобы показать пример. На них равняются мальчишки. Действия же Кокорина и Мамаева — хулиганские. Если человек находился в тюрьме, я искренне желаю ему удачи в дальнейшем. И важно, чтобы у него не сломалась карьера.

Да, в истории "Торпедо" тоже был футболист, который отсидел в тюрьме, Эдуард Стрельцов. Но Мамаев до этой истории не в "Торпедо" играл. Он играл в "Краснодаре". Игнашевич с ним дружит? Если бы Сергей сказал, что Мамаев ему нужен, я всё равно не поддержал бы это решение, потому что это плохой пример. Тут нет одного универсального решения, ведь мы говорим об одном конкретном случае. Я всегда за человека, но мы строим команду, у которой уже есть традиции", — сказал Авдеев в интервью "Чемпионату".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Торпедо Мамаев Авдеев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Локомотив 12 26
2 Ростов 12 26
3 Краснодар 12 26
4 Зенит 12 26
5 ЦСКА 12 25
6 Уфа 12 15
7 Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург 12 14
9 Урал 12 14
10 Крылья Советов 12 14
11 Рубин 12 14
12 Спартак 12 14
13 Сочи 12 12
14 Ахмат 12 12
15 Динамо 12 10
16 Тамбов 12 8
Сезон | Таблица | Календарь
ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Торпедо 17 43
2 Химки 17 37
3 Ротор 17 34
4 Нефтехимик 17 29
5 Чертаново 17 29
6 СКА-Хабаровск 17 26
...
20 Факел 17 12
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Бубнов: сборная России показывает хороший результат, но не надо себя обманывать 1
Обвинённый в поддержке войны Гюндоган объяснил лайк под жестом турецкого игрока
Защитник "Локомотива" Хеведес приступил к тренировкам без ограничений
Билялетдинов: Дзюба в сборной не делает ничего особенного 2
Зюганов поздравил сборную России с выходом в финал Евро-2020
Бэйл получил травму в матче за сборную Уэльса
Игнашевич — о заявлении фанатов "Торпедо": в ЦСКА тоже высказывали претензии 2
Владелец "Торпедо" сравнил ситуации Мамаева и осужденного Стрельцова 2
"Динамо" одолжило "Пюнику" на игру вратаря Шеплякова
"Торпедо" еще не приняло решение по поводу участия в РПЛ 1
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки 10
Менье: знали, что с Казахстаном будет трудно. Россия вырвала победу у них на последних минутах
Источник: Тедеско выехал в Тарасовку на свою первую тренировку в "Спартаке" 20
Алдервейрелд вслед за Азаром заявил о желании Бельгии набрать 30 очков из 30 в группе с Россией 3
Соперник "Зенита" по Лиге чемпионов может лишиться ведущего защитника 4
"Челси" поздравил Чеха с дебютом в хоккее
Караваев — о дебюте в сборной России: непередаваемые чувства — сыграть за свою Родину
"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией с Пьяничем
Канчельскис: поздравляю ребят с выходом на Евро-2020, но кричать "Ура!" пока неправильно
Адвокат водителя Фернандо, задержанного в России, заявил, что игрок его бросил 2
Прядкин: уровень российского футбола значительно вырос 4
Дзюба: не расстроюсь, если РФС организует турнир с Камбоджей и Йеменом
Бородюк: нужно с осторожностью относиться к дифирамбам в адрес нашей сборной 2
Дзюба установил рекорд сборной по количеству голов в одном отборочном цикле 1
Боярский: cлава богу, московская мафия - Березуцкие и все остальные - закончила свое существование 22
Кадыров: сборная России подарила миллионам болельщиков большой праздник
Игнатьев: хотелось бы, чтобы наша молодежь в интересах сборной уезжала в лучшие европейские клубы 1
Дм. Черышев: Денис прекрасно понимает, что легко может слететь с трона
Уэльс и Хорватия сыграли вничью, Влашич забил гол 1
Германия в меньшинстве разгромила Эстонию
Все новости