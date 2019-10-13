Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев сравнил ситуации легендарного Эдуарда Стрельцова и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.
"Если рассуждать гипотетически, я бы не поддержал переход Павла к нам. Футболисты выходят на поле, в том числе чтобы показать пример. На них равняются мальчишки. Действия же Кокорина и Мамаева — хулиганские. Если человек находился в тюрьме, я искренне желаю ему удачи в дальнейшем. И важно, чтобы у него не сломалась карьера.
Да, в истории "Торпедо" тоже был футболист, который отсидел в тюрьме, Эдуард Стрельцов. Но Мамаев до этой истории не в "Торпедо" играл. Он играл в "Краснодаре". Игнашевич с ним дружит? Если бы Сергей сказал, что Мамаев ему нужен, я всё равно не поддержал бы это решение, потому что это плохой пример. Тут нет одного универсального решения, ведь мы говорим об одном конкретном случае. Я всегда за человека, но мы строим команду, у которой уже есть традиции", — сказал Авдеев в интервью "Чемпионату".
Владелец "Торпедо" сравнил ситуации Мамаева и осужденного Стрельцова
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»