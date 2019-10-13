Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам без ограничений.
Об этом в интервью "Чемпионату" рассказал пресс-атташе "железнодорожников" Кирилл Брейдо. В начале октября главный тренер Юрий Семин сообщил, что у немца микротравма.
"Во время матча с "Арсеналом" у Хеведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с молодежкой, но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений", — сказал Брейдо.
Ближайший матч "Локомотив" проведет 18 октября против "Ахмата" в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча состоится в Грозном. Начало — в 19:30 мск.
Защитник "Локомотива" Хеведес приступил к тренировкам без ограничений
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