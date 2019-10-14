В минувшие выходные специалист обратился к руководству с просьбой о досрочном расторжении соглашения в связи с предложением от московского "Спартака". Боссы клуба удовлетворили его обращение.
"Мы желаем Максу всего наилучшего в его дальнейшем приключении", — говорится в сообщении клуба.
Сегодня, 14 октября, стало известно, что новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отправился в Тарасовку на дебютное для себя тренировочное занятие красно-белых.
"Спартак" пополнится тренером вратарей клуба из второй Бундеслиги
Тренер вратарей немецкого "Эрцгебирге" из второй Бундеслиги Макс Урвантшки продолжит карьеру в России, сообщается на официальном сайте клуба.
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