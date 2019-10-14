Экс-тренер молодежной команды "Локомотива" Денис Клюев рассказал о настойчивости Дмитрия Баринова. По его словам, Баринов не обладает выдающимся талантом, но достигает успехов за счет упорства.
"Баринов — очень терпеливый, упертый и зациклен на том, что добьется своего. И добивается, как видите. Хотя нельзя сказать, что обладает каким-то суперталантом. Он сам себя сделал: такой "мужичок", если можно так сказать. На тренировках Дима никогда и никому не уступал; не смотрел, кто перед ним — опытный футболист или игрок молодежки", - цитирует Клюева Sport24.
Клюев: Баринов не обладает суперталантом, он сделал себя сам
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