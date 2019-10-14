Глушаков пожелал удачи Тедеско в "Спартаке"

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков пожелал удачи Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.Незадолго до объявления Тедеско главным тренером московской команды твиттер "Спартак" коммерческий" опубликовал видеоролик-пародию на заставку сериала итальянского режиссера Паоло Соррентино "Молодой папа" с Джудом Лоу в главной роли.На видео Тедеско неспешно проходит мимо стены с полотнами, на которых демонстрируются события или люди, так или иначе связанные со "Спартаком". В заставке сериала "Молодой папа" герой Джуда Лоу, папа Пий XIII, также неспешно проходит мимо известных картин.Глушаков в комментарии к ролику оставил комментарий "Удачи!"