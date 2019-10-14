На прошлой неделе появилась информация о том, что Норманном интересуется "Манчестер Юнайтед".
"Для меня "Ростов" как семья. Я никогда не был в таком клубе, у меня никогда не было таких чувств к команде.
Я помню тот день, когда впервые сыграл за "Ростов". Я очень нервничал и был крайне напряжен. Но эта игра получилась одной из моих самых лучших. Мы выиграли, и это был один из лучших дней в моей карьере.
Что касается Англии, то там был очень неприятный этап моей карьеры. Я даже разговаривал с отцом насчет того, чтобы возобновлять учебу. Но потом кто-то упомянул вариант с "Ростовом", и мне захотелось переехать сюда.
Болельщики "Ростова" лучшие. Они очень много значат как для меня, так и для всей команды", - цитирует Норманна пресс-служба клуба.
Норманн: для меня "Ростов" как семья
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн рассказал о своих впечатлениях от выступлений за российский клуб.
Фото: Sports.ru
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