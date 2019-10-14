Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на специальной пресс-конференции поделился первыми впечатлениями от своего назначения.
"Прошу извинения за задержку. Были некоторые формальности с клубом "Шальке", которые необходимо было уладить.
Для меня большая честь быть здесь и быть тренером такого клуба, как "Спартак", который имеет огромную историю. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует", - цитирует Тедеско Sport24.ru.
Тедеско: я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует
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