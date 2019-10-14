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Стали известны имена помощников Тедеско в "Спартаке"

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на специальной пресс-конференции рассказал, кто войдет в его тренерский штаб.

"С немецкой стороны будет Андреас Хенкель, мы работали в «Штутгарте». Тренер вратарей — Макс Урванчки, я на него очень надеюсь. Тренер по физической подготовке будет русский. Пока так", - цитирует Тедеско Sport24.ru.

Как уточнил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, тренером по физподготовке будет русскоговорящий сербский специалист Владимир Чепзанович. Он работает в "Спартаке" с лета 2019 года.


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Теги: Тедеско Спартак
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