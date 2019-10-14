Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на своей первой пресс-конференции в Москве порассуждал о своей репутации конфликтного тренера.
— Хеведес лишился капитанской повязки ушел по вашей инициативе, затем Налдо. Вы конфликтный тренер? И стоит ли Джикии беспокоиться?
— Случаются в жизни разные ситуации. На это не надо обращать внимание и смотреть с одной стороны. Джикии не стоит беспокоиться за капитанскую повязку. В каждом случае своя ситуация.
— Как у вас складываются отношения с игроками, которые старше вас?
— Возраст — не основное. Ещенко может быть спокоен, проблем нет.
Sport24.ru
Тедеско - о репутации конфликтного тренера: Джикии не надо беспокоиться, Ещенко может быть спокоен
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»