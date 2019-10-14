Тедеско - о репутации конфликтного тренера: Джикии не надо беспокоиться, Ещенко может быть спокоен

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на своей первой пресс-конференции в Москве порассуждал о своей репутации конфликтного тренера.— Случаются в жизни разные ситуации. На это не надо обращать внимание и смотреть с одной стороны. Джикии не стоит беспокоиться за капитанскую повязку. В каждом случае своя ситуация.— Возраст — не основное. Ещенко может быть спокоен, проблем нет.