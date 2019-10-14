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Тихонов: Тедеско уволили за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб России

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

"Дело руководства решать, кого назначать, — есть специалисты, есть Федун, пусть решают, кому поднимать "Спартак". Нет разницы, сколько лет Тедеско и чего он достиг, — он приходит в другой клуб, это "Спартак". Когда он что-то сделает для "Спартака", тогда и будем его оценивать. Я читал, что он дошел до группы Лиги чемпионов, а на следующий год его уволили. Для меня это странное назначение — тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб страны.

Успокоятся ли трибуны? Они успокоятся только тогда, когда увидят самоотдачу футболистов, а команда начнет выигрывать и показывать игру, которую хотят видеть болельщики. Сейчас "Спартаку" предстоят матчи не с лидерами чемпионата, Тедеско из-за графика будет немного проще. Оценивать нового тренера будем по его результатам.

Нужно понимать, что руководство хочет от тренера. Но давать Тедеско годик присмотреться к игрокам и чемпионату будет странно, задачу надо ставить сразу. Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и еще давать ему карт-бланш? Если бы, образно говоря, сейчас пришел Моуринью и попросил три-четыре месяца, чтобы посмотреть на ребят, то это понятно. А давать карт-бланш Тедеско — это перебор. Но я не знаю, какие у него планы. Что бы я ему пожелал? Ничего. Но вдруг у него пойдет? Мы только будем радоваться, что он поднял команду", - цитирует Тихонова "Чемпионат".


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Теги: Тихонов Тедеско Спартак
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