Тедеско: 1:0 или 4:3? Люблю, когда больше голов

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на своей первой пресс-конференции в Москве выбрал между счетами 1:0 и 4:3 и ответил на вопрос о Кубке России.— Мне больше доставит удовольствие второй вариант. Люблю, когда больше голов.— У нас скоро матч на Кубок с "Ростовом". Пока рано говорить об этом турнире, первый матч у меня с "Рубином" в чемпионате. Но Кубок для нас тоже важен.