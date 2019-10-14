Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на своей первой пресс-конференции в Москве выбрал между счетами 1:0 и 4:3 и ответил на вопрос о Кубке России.
— Что выберете — победить 1:0 или 4:3?
— Мне больше доставит удовольствие второй вариант. Люблю, когда больше голов.
— Вытащить "Спартак" на призовые места в этом сезоне РПЛ почти нереально. Если вы выиграете Кубок России, то вас возведут на небеса. Вы говорили с руководством о победе в этом турнире?
— У нас скоро матч на Кубок с "Ростовом". Пока рано говорить об этом турнире, первый матч у меня с "Рубином" в чемпионате. Но Кубок для нас тоже важен.
Sport24.ru
Тедеско: 1:0 или 4:3? Люблю, когда больше голов
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