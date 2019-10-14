Экс-тренер молодежной команды "Локомотива" Денис Клюев рассказал, кого в московском клубе в свое время считали талатливее, чем братья Алексей и Антон Миранчук.
"Кто выделялся в молодежке "Локо"? Аршак Корян и Саша Ломакин. Они были очень перспективными! Может быть, даже перспективнее братьев. Тот же Леха Миранчук не всегда играл, потому что в составе был Саша.
Но им где-то не хватило характера, где-то — терпения. Некоторые начинают позволять себе вольности, считают, что все — жизнь удалась. Не каждый через это может пройти, хотя ребята очень талантливые", - цитирует Клюева Sport24.ru.
Экс-тренер молодежки "Локомотива" рассказал, кого в клубе считали талантливее Миранчуков
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