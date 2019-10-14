Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не стал называть точные сроки, которые ему понадобятся, чтобы поставить команде свою игру.
— Когда мы сможем увидеть игру, которую вы хотите поставить в "Спартаке"? Ваш предшественник говорил, что поставит игру за 4 месяца.
— До середины декабря будем стараться набирать очки. Сейчас рано говорить об обещаниях. Игрокам будем внушать уверенность, чтобы они пришли в себя после всей произошедшей ситуации. Надо взбодрить команду. В следующем году будем смотреть.
Sport24.ru
Тедеско: будем внушать игрокам "Спартака" уверенность
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