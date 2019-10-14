Тедеско: будем внушать игрокам "Спартака" уверенность

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не стал называть точные сроки, которые ему понадобятся, чтобы поставить команде свою игру.— До середины декабря будем стараться набирать очки. Сейчас рано говорить об обещаниях. Игрокам будем внушать уверенность, чтобы они пришли в себя после всей произошедшей ситуации. Надо взбодрить команду. В следующем году будем смотреть.