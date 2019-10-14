Тедеско поделился впечатлениями от первой тренировки в качестве тренера "Спартака"

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско уже успел провести тренировочное занятие в московском клубе и поделился впечатлениями от первой тренировки.— По первой тренировке некорректно говорить о слабых и сильных сторонах футболиста. Много травмированных. Смотрю, в каком они психологическом состоянии, как реагируют на определенные моменты. Но сейчас сразу сказать очень сложно. Будем наблюдать дальше.— Вы знаете сами, что мое сердце бьется с "Шальке". И это непростая ситуация, что я решил возглавить "Спартак", много есть параллелей. Буду извлекать что-то полезное из тех отношений с болельщиками "Шальке". Есть много схожего.