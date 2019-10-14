Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско уже успел провести тренировочное занятие в московском клубе и поделился впечатлениями от первой тренировки.
— Вы провели сегодня первую тренировку. Над чем нужно работать в ближайшее время?
— По первой тренировке некорректно говорить о слабых и сильных сторонах футболиста. Много травмированных. Смотрю, в каком они психологическом состоянии, как реагируют на определенные моменты. Но сейчас сразу сказать очень сложно. Будем наблюдать дальше.
— Успели ознакомиться с ультрас "Спартака"? Не считаете, что тандем тренера и болельщиков может привести к успеху?
— Вы знаете сами, что мое сердце бьется с "Шальке". И это непростая ситуация, что я решил возглавить "Спартак", много есть параллелей. Буду извлекать что-то полезное из тех отношений с болельщиками "Шальке". Есть много схожего.
Sprot24.ru
Тедеско поделился впечатлениями от первой тренировки в качестве тренера "Спартака"
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