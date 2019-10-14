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Главред Esquire раскритиковал назначение Тедеско в "Спартак", использовав нецензурную лексику

Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".

"Мне, как болельщику "Спартака", унизительно и обидно читать вот такое заказное говно, а еще более унизительно чувствовать, как тебя пытаются развести, выдавая решение, продиктованное кумовством, за рекрутинг супер-тренера.

У Тедеско невероятные достижения в "Эрцгебирге". Где? Вы серьезно? Удивительный прошлогодний результат с "Шальке" и падение в этом сезоне, с финальной точкой 0:7 от "Манчестер Сити". Хороший тренер. *** [отличный] просто. Редкая удача. Николай Петрович Старостин на вас с небес смотрит и говорит: "Что ж вы творите то, бестолочи?" — написал Минаев в фейсбуке.

О назначении Тедеско "Спартак" официально объявил в понедельник, 14 октября. Контракт с 34-летним специалистом подписан до 31 мая 2021 года.


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Теги: Спартак Тедеско
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