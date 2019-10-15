Барриос назвал отличия российского футбола от аргентинского

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос сравнил аргентинский и российский футбол."Думаю, в аргентинском футболе выше интенсивность. Нападающие являются первыми защитниками. Однако российский футбол даёт больше возможностей для игры. Поэтому вы должны быть хорошо подготовленными, прежде чем играть быстро. В России все переходы происходят намного быстрее", — приводит слова Барриоса EL Deportivo.Барриос перешёл в "Зенит" из "Боки Хуниорс" зимой этого года. В нынешнем сезоне чемпионата России колумбиец провёл 11 матчей, в которых заработал 4 жёлтые карточки.После 12 туров "Зенит" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре "Зенит" сыграет с "Ростовом". Матч пройдёт 19 октября, начало встречи – в 19:00 мск.