Мостовой заявил, что Тедеско назначили в "Спартак" по знакомству

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой — о назначении Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.

Фото: Getty Images

"Разбирали сегодня сборную и назначение в "Спартаке". Сборная — по плану. Как и ожидалось, вышли на Евро вместе с Бельгией. А вот "Спартак"... Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос "верю — не верю" в нового тренера. А как это вообще возможно?!", — написал Мостовой в Instagram.