Мостовой заявил, что Тедеско назначили в "Спартак" по знакомству

Разбирали сегодня сборную и назначение в Спартаке. Сборная - по плану. Как и ожидалось, вышли на Евро вместе с Бельгией. А вот Спартак... Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?!! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос «верю - не верю» в нового тренера. А как это вообще возможно?!