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Мостовой заявил, что Тедеско назначили в "Спартак" по знакомству

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой — о назначении Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.
Фото: Getty Images
"Разбирали сегодня сборную и назначение в "Спартаке". Сборная — по плану. Как и ожидалось, вышли на Евро вместе с Бельгией. А вот "Спартак"... Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос "верю — не верю" в нового тренера. А как это вообще возможно?!", — написал Мостовой в Instagram.

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Разбирали сегодня сборную и назначение в Спартаке. Сборная - по плану. Как и ожидалось, вышли на Евро вместе с Бельгией. А вот Спартак... Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?!! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос «верю - не верю» в нового тренера. А как это вообще возможно?!

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Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен


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Теги: Мостовой Спартак Тедеско
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