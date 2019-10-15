Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал выступление нападающего Александра Соболева в текущем сезоне. Благодаря яркой игре форвард был вызван в сборную России.
"Не ожидал, что он будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в "Енисее" с другого головой. Может, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок.
Все, что он сделал — это результат его работы. Он очень хорошо прогрессирует", — цитирует Божовича "Комсомольская правда в Самаре".
Божович: не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко
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