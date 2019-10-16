Председатель совета директоров "Крыльев": Божович — один из самых серьёзных тренеров нашей лиги

Председатель совета директоров "Крыльев" Александр Фетисов прокомментировал слухи об увольнении Миодрага Божовича.

Фото: Rusfootball.info

- Разговоры про увольнение Божовича? От меня слов об смене тренера вы не слышали. Это было всё на уровне досужих разговоров. Строительство команды всегда занимает время. Это коллективная игра.



После нашей триумфальной победы в первом туре немножко закружилась голова. Были большие ожидания, которые частично не оправдались. Теперь уже можно сказать, что игра получается. Надо отдать должное нашим игрокам, тренерскому штабу: игра была даже тогда, когда шли не те результаты, которые мы ожидали. Не хватало фарта.



Сейчас команда по результатам хорошо идёт, но расслабляться нельзя. Две трети таблицы дышат друг другу в затылок. Так что надо показывать устойчивую игру. Легких матчах в этом чемпионате не бывает. Тренер пользуется полным доверием. Мы считаем, что Миодраг один из самых серьёзных тренеров нашей лиги.



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