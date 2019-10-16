Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал, что ему импонирует игра шведского форварда Златана Ибрагимовича.
— За Шомуродовым следите?
— Особо не слежу. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Так чтобы следить — нет. Я себя с ним не сравниваю, может, мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.
— У Ибрагимовича что-то подмечаете? Ждать в ближайших турах гол пяткой?
— Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.
— Тогда гол посвятите Ибрагимовичу?
— Ну конечно!
РПЛ
Соболев: часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан
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