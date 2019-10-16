Соболев: часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал, что ему импонирует игра шведского форварда Златана Ибрагимовича.— Особо не слежу. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Так чтобы следить — нет. Я себя с ним не сравниваю, может, мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.— Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.— Ну конечно!