Официальный сайт РПЛ опубликовал расписание телетрансляций матчей 13-го тура РПЛ, включая назначения комментаторов.
Пятница, 18 октября
19:25. "Ахмат" - "Локомотив". "Матч Премьер". Комментаторы: Нагучев Роман, Жичкин Дмитрий.
Суббота, 19 октября
13:55. "Тамбов" - "Урал". "Матч Премьер". Комментаторы: Шмельков Артем, Качанов Денис.
16:15. "Спартак" - "Рубин". "Матч Премьер". Комментаторы: Шмурнов Александр, Журавель Тимур.
18:25. "Зенит" - "Ростов". "Матч Премьер". Комментаторы: Генич Константин, Моссаковский Михаил.
Воскресенье, 20 октября
11:20. "Оренбург" - "Крылья Советов". "Матч ТВ", «Матч Премьер». Комментаторы: Аксенов Александр, Неценко Александр.
13:55. "Уфа" - ЦСКА. "Матч Премьер". Комментаторы: Кривохарченко Сергей, Кочешев Артем.
16:25. "Арсенал" - "Сочи". "Матч Премьер". Комментаторы: Шнякин Дмитрий, Зигаев Семен.
18:45. "Динамо" - "Краснодар". "Матч Премьер". Комментаторы: Трушечкин Роман, Поленов Михаил.
Назначены комментаторы на "Зенит" - "Ростов", "Спартак" - "Рубин" и другие матчи 13-го тура РПЛ
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