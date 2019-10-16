Генич - о поцелуе с Уткиным, "Спартаке" и Карпине

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал о недавнем поцелуе с Василием Уткиным.

Фото: twitter @KKirilcheva

— Никак. С ними нужно смириться, потому что их не перебороть. Это как при дожде спрятаться под зонтом, и кажется, что на тебя ничего не падает, но стоит отклониться — и весь в воде.— Они не изменились. Я к Васе всегда хорошо относился. О том, что я написал в твиттере, сказал Александр Шмурнов: "Моя селедка: куда хочу, туда и вешаю". Что написал, то и написал. Спустя год мы с Васей мило посидели. К сожалению, это стало достоянием общественности, и все начали обсуждать, что произошло на пьяной вечеринке, будто у людей своих дел нет.— Я очень люблю Александра Ивановича, а Александр Иванович очень любит меня. Поэтому мы часто друг с другом не соглашаемся, как и в любой семье.— Слава Богу, пока стоит.— «С детства мы гордимся, что болеем за "Спартак". Вам близки слова из этой песни?— Нет. Конечно, я воспитанник "Спартака". Был не последним игроком своего возраста, выступал в молодежке и дубле, но таких, как я, по России пруд пруди. У половины из них будет отрицательный ответ на ваш вопрос. Я не могу сказать, что душа моя осталась в "Спартаке".— Да, очень. Я многое поменял бы, но пусть каждый занимается своим делом. Пока я комментатор — буду комментировать. Пусть меняют те, кто получают за это большие деньги.— Карпин просто крутой. Крутой человек вне зависимости тренер он или эксперт. Чтоб я так в 50 лет выглядел и имел такую красавицу жену. Хотя у меня тоже красавица жена.— Для меня навсегда осталось в памяти боление очень дружное, действительно правильное, душевное и невероятно эмоциональное на "Рамон Санчес Писхуан". Я был на полуфинале Кубка УЕФА, нынешней Лиги Европы. "Севилья" играла с "Фиорентиной" и выиграла 3:0. Это было что-то с чем-то! Как они болели, как они пели свой гимн, как команду провожали… Было очень круто. Я не знаю, что там происходит на матчах с участием "Барселоны" или на дерби против "Бетиса", но то, как болеют без фаеров, без огней или каких-либо сумасшедших баннеров с растяжками — это навсегда осталось в памяти. Самое яркое боление, которое я когда-либо видел. Незабываемые эмоции.— В ближайшее время, мне кажется, это сделать нереально. Если только на продажах игроков зарабатывать, но я не вижу, чтобы очередь выстраивалась.— Когда в следующий раз чемпионат мира будет проходить в нашей стране.