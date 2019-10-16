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Генич - о поцелуе с Уткиным, "Спартаке" и Карпине

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал о недавнем поцелуе с Василием Уткиным.
Фото: twitter @KKirilcheva
— Как справиться с хейтерами?

— Никак. С ними нужно смириться, потому что их не перебороть. Это как при дожде спрятаться под зонтом, и кажется, что на тебя ничего не падает, но стоит отклониться — и весь в воде.

— Сентябрь 2018: "Может, не будет куска хлеба, но к Васе не обращусь". Сентябрь 2019: знаменитое фото с поцелуем. Какие отношения с Василием Уткиным у вас сейчас?

— Они не изменились. Я к Васе всегда хорошо относился. О том, что я написал в твиттере, сказал Александр Шмурнов: "Моя селедка: куда хочу, туда и вешаю". Что написал, то и написал. Спустя год мы с Васей мило посидели. К сожалению, это стало достоянием общественности, и все начали обсуждать, что произошло на пьяной вечеринке, будто у людей своих дел нет.



— Самые жаркие споры в студии у Генича и Шмурнова. Почему?

— Я очень люблю Александра Ивановича, а Александр Иванович очень любит меня. Поэтому мы часто друг с другом не соглашаемся, как и в любой семье.

— Юрий Розанов: "Стоит на футбол — значит, нужно работать". Георгий Черданцев говорил, что у него эмоции поутихли. Как у вас с эмоциями?

— Слава Богу, пока стоит.

— «С детства мы гордимся, что болеем за "Спартак". Вам близки слова из этой песни?

— Нет. Конечно, я воспитанник "Спартака". Был не последним игроком своего возраста, выступал в молодежке и дубле, но таких, как я, по России пруд пруди. У половины из них будет отрицательный ответ на ваш вопрос. Я не могу сказать, что душа моя осталась в "Спартаке".

— Вас расстраивает, что происходит сейчас с клубом?

— Да, очень. Я многое поменял бы, но пусть каждый занимается своим делом. Пока я комментатор — буду комментировать. Пусть меняют те, кто получают за это большие деньги.

— Карпин как тренер и Карпин как эксперт. Какой круче?

— Карпин просто крутой. Крутой человек вне зависимости тренер он или эксперт. Чтоб я так в 50 лет выглядел и имел такую красавицу жену. Хотя у меня тоже красавица жена.

— Какая культура боления вам близка: страстная по примеру балканской или спокойная, ныне больше похожая на театр "Камп Ноу"?

— Для меня навсегда осталось в памяти боление очень дружное, действительно правильное, душевное и невероятно эмоциональное на "Рамон Санчес Писхуан". Я был на полуфинале Кубка УЕФА, нынешней Лиги Европы. "Севилья" играла с "Фиорентиной" и выиграла 3:0. Это было что-то с чем-то! Как они болели, как они пели свой гимн, как команду провожали… Было очень круто. Я не знаю, что там происходит на матчах с участием "Барселоны" или на дерби против "Бетиса", но то, как болеют без фаеров, без огней или каких-либо сумасшедших баннеров с растяжками — это навсегда осталось в памяти. Самое яркое боление, которое я когда-либо видел. Незабываемые эмоции.

— Как теперь сделать футбол прибыльным?

— В ближайшее время, мне кажется, это сделать нереально. Если только на продажах игроков зарабатывать, но я не вижу, чтобы очередь выстраивалась.

— Когда Россия вновь поборется за золото чемпионата мира?

— Когда в следующий раз чемпионат мира будет проходить в нашей стране.

Sport24.ru


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Теги: Генич Уткин Спартак
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