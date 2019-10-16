Джикия встретится с болельщиками "Спартака" перед матчем с "Рубином"

? Георгий Джикия встретится с болельщиками перед матчем #СпартакРубин



Перед субботним матчем на @otkritiearena у гостей ресторана Platinum будет возможность пообщаться с капитаном нашей команды!



? Встреча с начнется в 15:30! Билеты на матч: https://t.co/i7Jq34TtBM#Джикия pic.twitter.com/2moclwgYYP — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 16, 2019

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия встретится с болельщиками красно-белых.Сделает это футболист в преддверии матча 13-го тура российской Премьер-лиги с "Рубином". Встреча начнется в 15:30 по московскому времени.Георгий Джикия играет в "Спартаке" с 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 16 матчах за клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.