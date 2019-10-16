Полузащитник "Нижнего Новгорода" Иван Темников обратился в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) с апелляцией на отказ палаты по разрешению споров РФС в удовлетворении иска против московского "Динамо", сообщает "РБ-Спорт".
30-летний футболист считает, что клуб обманул его при подписании контракта, в связи с чем при одностороннем расторжении договора бело-голубые выплатили ему неправильную компенсацию. 2 августа состоялось заседание палаты по разрешению споров, на котором было принято решение отказать в удовлетворении иска игрока.
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал, что Темников "хочет получить адекватную компенсацию от клуба за расторжение контракта в одностороннем порядке", поскольку пункт в контракте "нарушает права работника".
30-летний Темников выступал за "Динамо" с 2016 года. 4 июля столичный клуб объявил о расторжении договора по соглашению сторон.
Темников подал апелляцию в CAS на решение РФС отказать в иске против "Динамо"
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