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Караваев: моя позиция? Где тренер скажет

Защитник питерского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал про эмоциональное состояние после возвращения из сборной перед игрой против «Ростова»
Фото: fc-zenit.ru / Вячеслав Евдокимов
- Эмоциональное состояние после сборной? Естественно, я в хорошем расположении духа, мы выиграли, выполнили задачу. Хотя ничего ещё не закончено, впереди две игры. Будем стараться выиграть.

Перестроиться на клубные дела не трудно. Наоборот, в хорошем настроении подходить к игре это плюс.

- Какие впечатления от российского чемпионата? Отличается от Эредивизи?

- Все лиги отличаются. Сначала всегда сложно, адаптация, новый партнеры. Но сейчас все в порядке, все хорошо.

Как готовимся играть против форварда «Ростова» Шомуродова? Это вопрос к тренеру. Он расскажет, как играть правильно. Мы настроены взять три очка, играть на победу.

Моя позиция? Могу сыграть на любой. Где скажет тренер, там и буду играть, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Караваев Зенит
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