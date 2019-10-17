» » В "Интере" считают, что "Локомотив" выкупит у миланцев права на Жоау Мариу

В "Интере" считают, что "Локомотив" выкупит у миланцев права на Жоау Мариу

В "Интере" с оптимизмом смотрят на то, что им удастся избавить себя от контракта полузащитника Жоау Мариу, утверждает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

26-летний португалец, который летом 2019 года перешел на правах аренды в "Локомотив", не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте, потому клуб хотел бы избавиться от игрока. К счастью для миланского клуба, хавбек хорошо зарекомендовал себя по первым месяцам выступления за "Локомотив", а сам не против остаться в России, если это гарантирует ему участие в Лиге чемпионов.

По информации Романо, сумма выкупа игрока составляет 18 млн евро. На данный момент все указывает на то, что "Локомотив" согласится оформить переход португальца на постоянной основе.

Контракт Мариу с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Интер Серия А Мариу
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 7 19
2 Интер 7 18
3 Аталанта 7 16
4 Наполи 7 13
5 Рома 7 12
6 Лацио 7 11
...
20 Сампдория 7 3
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Локомотив 12 26
2 Ростов 12 26
3 Краснодар 12 26
4 Зенит 12 26
5 ЦСКА 12 25
6 Уфа 12 15
...
16 Тамбов 12 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Интер" рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе
Аршавин рассказал, зачем поступил на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту
В "Интере" считают, что "Локомотив" выкупит у миланцев права на Жоау Мариу
Месси рассказал о своих слабостях: шоколад и мороженое
Верратти: я лучше пропущу гол, чем выбью мяч неизвестно куда 1
Семак: рассчитывали, что Малком поможет осенью, но это жизнь, не получилось 3
Караваев: моя позиция? Где тренер скажет
Маттеус: Эриксен не тот игрок, который может помочь "Баварии"
Семак: Шомуродов – открытие чемпионата
Ибрагимович предложил свои услуги "Интеру" 1
Защитник "Краснодара" Скопинцев женился 2
Болельщики подарили Дзюбе бюст с его собственным изображением 9
Тедеско: в "Спартаке" у меня много советчиков 2
Матч Ла Лиги "Вильярреал" — "Атлетико" состоится в Майами 1
Тедеско — о скандале в "Спартаке" из-за лайков в инстаграме: соцсети — зло
Тедеско: Черчесов — легенда и отличный мужик! 9
Вратарь Кортнев снова тренируется с "Факелом"
Тедеско рассказал о первых днях в "Спартаке" 5
"Чайка" приняла участие в познавательно-развлекательной игре
В лазарет "Шинника" попали три футболиста
Капитан "Енисея" встретился с восьмиклассниками
Васин приступил к тренировкам в ЦСКА 2
Шомуродов: раньше 30 лет в чемпионат Китая не собираюсь переходить
В Китае появился стадион имени Ван дер Сара
"Я еще недостаточно говорю по-английски, но учусь". Аллегри — о возможном назначении в "МЮ"
Черчесов: на стадионе во время матча есть только 2 дебила — главные тренеры 4
Шомуродов: Карпин часто в шутку называет звездой, но я себя таковой не считаю 3
Ибрагимович: когда идет снег, я викинг. Когда тепло, я лев
Черышев включен в команду недели FIFA 20
Матч "Барселона" — "Реал" могут перенести на 18 декабря 1
Все новости