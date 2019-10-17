В "Интере" считают, что "Локомотив" выкупит у миланцев права на Жоау Мариу

В "Интере" с оптимизмом смотрят на то, что им удастся избавить себя от контракта полузащитника Жоау Мариу, утверждает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.26-летний португалец, который летом 2019 года перешел на правах аренды в "Локомотив", не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте, потому клуб хотел бы избавиться от игрока. К счастью для миланского клуба, хавбек хорошо зарекомендовал себя по первым месяцам выступления за "Локомотив", а сам не против остаться в России, если это гарантирует ему участие в Лиге чемпионов.По информации Романо, сумма выкупа игрока составляет 18 млн евро. На данный момент все указывает на то, что "Локомотив" согласится оформить переход португальца на постоянной основе.Контракт Мариу с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года.