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Аршавин рассказал, зачем поступил на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту

Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин и Алексей Смертин, а также еще 28 экс-игроков национальных команд поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).

Ее цель — за 20 месяцев дать бывшим игрокам сборных знания, которые помогут им использовать футбольный опыт в административной работе и тем самым принести пользу футболу в целом.

Кроме россиян, обучаться менеджменту будут Дидье Дрогба, Жулио Сезар, Рене Адлер, Флоран Малуда и другие.

"Каждый футболист знает, что однажды его карьера закончится. Отсюда страх окунуться внезапно в совершенно иной стиль жизни. Обычно есть два пути: пойти в тренеры или податься в футбольные администраторы.

Мне интереснее работать на управляющих должностях. Это хорошая программа, чтобы повысить знания и стать более квалифицированным. Особенно с учетом того, какие выдающиеся игроки принимают в ней участие вместе с тобой. Постараюсь выжать из этих курсов как можно больше полезного", — сказал Аршавин.

Sport24


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Теги: Аршавин УЕФА
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