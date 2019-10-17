Аршавин рассказал, зачем поступил на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту

Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин и Алексей Смертин, а также еще 28 экс-игроков национальных команд поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).Ее цель — за 20 месяцев дать бывшим игрокам сборных знания, которые помогут им использовать футбольный опыт в административной работе и тем самым принести пользу футболу в целом.Кроме россиян, обучаться менеджменту будут Дидье Дрогба, Жулио Сезар, Рене Адлер, Флоран Малуда и другие."Каждый футболист знает, что однажды его карьера закончится. Отсюда страх окунуться внезапно в совершенно иной стиль жизни. Обычно есть два пути: пойти в тренеры или податься в футбольные администраторы.Мне интереснее работать на управляющих должностях. Это хорошая программа, чтобы повысить знания и стать более квалифицированным. Особенно с учетом того, какие выдающиеся игроки принимают в ней участие вместе с тобой. Постараюсь выжать из этих курсов как можно больше полезного", — сказал Аршавин.