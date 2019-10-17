Известный блогер Василий Уткин высказался о ситуации с назначением исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо" Кирилла Новикова.
"Назначение Тедеско в "Спартак" очень и очень знаково, друзья мои. Дело в том, что это последний свободный тренер, который существовал на свете, – московское "Динамо" уже тренера себе не нашло. И назначило исполняющего обязанности главного тренера – после паузы на сборные, после того, как отставка Дмитрия Хохлова прогнозировалась и им самим уже была заранее объявлена. И всё равно тренера "Динамо" не нашло, Тедеско оказался последним.
Аллегри – вот ещё есть он. Но он пока что поехал разговаривать в "Манчестер Юнайтед", — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
Уткин: Тедеско – последний свободный тренер на свете, "Динамо" наставника себе уже не нашло
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