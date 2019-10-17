А кто вместо Хохлова? За «Спартаком» и успехами сборной можно было забыть про «Динамо»

- Мне позвонил Юрий Алексеевич Соловьев после игры с «Оренбургом» и попросил о встрече. Мы встретились на следующий день. В связи с тем, что Дмитрий Хохлов подал в отставку. Разговаривали около четырех часов, ему были интересны мои видение и философия как тренера, как выйти из сложившейся ситуации.



Поступило предложение помочь команде в трудный момент, выправить ситуацию, на что я дал положительный ответ.

Удачи на юношеском и молодежном уровне не идут в сравнение с работой в главной команде, потому что тут совсем другой уровень. Есть понимание того, что это аванс. Постараемся сделать все, что в наших силах.



Ситуация непростая, соперники в ближайших играх — топовые команды, из верхней пятерки. На мой взгляд, в каком-то плане с ними будет легче играть, чем с аутсайдерами. В любом случае сейчас главное — результат.

Второй по бедовости (хотя можно поспорить) московский клуб лишился тренера, так и не нашёл (или решился не искать) нового и уволил заместителя гендира Орещука, ответственного за трансферный кошмар.Этим летом у «Динамо» сменились владельцы. Плюс команда вернулась на родной стадион. Такие значимые события порождали дополнительную ответственность. Да и в любом случае после проваленного прошлого сезона, в котором бело-голубые одной ногой были в стыках, ждали ощутимого и качественного усиления. Потому что хуже было только в ФНЛ, а москвичи уже там бывали и вроде как им не понравилось.Летом «Динамо» пригласило на должность зама генерального директора клуба Романа Орещука и выделило денег. Орещук и до этого сотрудничал с бело-голубыми (собрал состав, который вынес ФНЛ). В итоге в Москву переехали вскруживший всем голову Филипп (20 млн евро), сами знаете чем запомнившийся Нжи (6 млн), Шиманьский (5,5 млн) и пара серьёзных парней вроде Плиева (отметился красной карточкой в Ростове) или проигравшего в итоге конкуренцию Нойштедтера.В общем, по-генеральски усилившееся «Динамо» провалилось ещё до зимних сборов. Прямо сейчас бело-голубые идут в зоне вылета. Естественно, недовольны были тренером Хохловым, при котором повторялись одни и те же провальные сюжеты, и убрали его после унижения в Оренбурге. Фанаты были счастливы.«Чемпионат» сообщал любопытное: якобы Хохлов не сам подал в отставку, как это сделал тот же Кононов. По информации журналистов, бывший тренер уже после увольнения обсуждал с руководством сумму компенсации за расторжение контракта.Растерять любовь фанатов для Дмитрия Хохлова оказалось очень легко.Естественно, виноват в осеннем ужасе не только тренер, но и футболисты. Поскольку это каста защищенная, пришлось спрашивать с того, кто привёз ленивого Филиппа и бестолкового Нжи. Роман Орещук был отправлен в отставку (из всех приглашенных игроков более-менее оказался лишь Слай). Вместо него теперь - консультативный совет. В его состав вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур, поддерживающие московский клуб, а также ветераны «Динамо». Председателем нового органа был избран Сергей Степашин.Сообщалось, будто место Орещука может занять Кевин Кураньи, но неочевидность кандидатуры, видимо, всё же бросилась руководству в глаза. Хотя вообще на эту роль искали мощного человека: писали про желание найти спортивного директора с опытом работы в топ-5, желательно в Англии.А вот с заменой Хохлову быстро определиться не удалось. Журналист Василий Конов сообщал, будто «динамовцы» могут взять только уволенного из «Спартака» Кононова, но это больше напоминало грустную шутку. Упоминался Петреску и Гаттузо, но более уверенно писали про Рашида Рахимова, который внезапно перестал давать результат в Грозном, и Луческу, запомнившемся во время работы в «Зените» постоянными жалобами. Вспомнили даже про Карреру!Но прошло уже больше двух недель с того момента, как Хохлов покинул тонущее судно, а клуб так никого и не пригласил. Исполняет обязанности рулевого тренер молодёжки Кирилл Новиков. При этом, как сообщается, он продолжит отвечать и за молодёжку! Звучит совершенно абсурдно, но вы ведь знаете «Динамо»...Новиков так прокомментировал своё назначение:Василий Конов написал в своём телеграм-канале, что руководство решило не торопиться с тренером: оставить пока что Новикова до зимы и, никуда не торопясь, мониторить рынок. Но тут снова всплыло неожиданное...Польский журналист Цезарий Ковальский сообщил, что «Динамо» планирует пригласить на пост главного тренера наставника сборной Польши U21 Чеслава Михневича. Это, конечно, звучит совсем дико, но не забывайте – это «Динамо».