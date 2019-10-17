Селюк: Дзюба до конца карьеры должен играть в "Зените", а потом из него получится эксперт на ТВ

Агент Дмитрий Селюк рассказал, почему нападающему "Зенита" Артему Дзюбе не стоит уезжать из России. Ранее появились сведения, что игрока подпишет "Интер".
"Дзюба — мой любимчик. Я его поддерживал еще в те времена, когда все от него отворачивались, везде отдавали в аренды. Не знаю, действительно ли им интересуется "Интер", но, учитывая работу Манчини в "Зените", не исключаю, что он мог порекомендовать Дзюбу. Но итальянский чемпионат не для российских нападающих. Потому что там очень тактический футбол, постоянно перекрывают зоны и не очень-то много забивают. Поэтому Дзюбе нет смысла переходить в любой клуб из Италии. Более того, сейчас Дзюба на подъеме. Спортивном, эмоциональном, психологическом, политическом. После чемпионата мира он является одним из символов российского футбола, и ему нет смысла уезжать из России. Я знаю, что он хотел попробовать себя в Англии, и там, безусловно, его футбол. Вот в Англии он мог бы себя проявить, но сколько ему там? 31?
Этот сезон он должен доиграть в "Зените". Да и вообще, ему никуда идти не стоит. Все те, кто ему обещал Англию, оказались, мягко говоря, обманщиками. Он должен играть, сколько ему позволит организм, в "Зените", а по окончании футбольной карьеры из него получился бы хороший эксперт на телевидении. Он мог бы быть как Гари Линекер в Англии, а не как эти сбитые летчики. Как выгонят с какой-нибудь работы, смотришь — а он уже на "Матч ТВ" критикует тех, кто работал лучше, чем он. Смешно. А некоторые комментаторы видели футбол только из окна самолета. Учитывая, что у Дзюбы подвешенный язык и есть любовь болельщиков, ему можно идти именно в этом направлении. Он бы мог с юмором давать оценку некоторым вещам, происходящим в российском футболе.
Я считаю, что Дзюба — футболист, которому не нужны фейковые новости про "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", они просто смешат. Дзюба — это калибр того российского футболиста, которому "Зенит" должен изначально сделать большую зарплату, причем не меньше, чем у тех, кого они там приглашают: Маркизио, Малкома. Когда "Зенит" платит 45 миллионов за Малкома, он футболист неплохой, но деньги большие, нужно внимательнее следить за физическим состоянием футболиста. Вот, например, приводят Фарфана в чувство после того, как привили, продлевают контракт и платят три миллиона за подписание. Давайте уважать некоторых своих футболистов. Лучше половине не платить. У "Зенита" были случайные пассажиры и получали большие зарплаты. И это никого не тревожило. А вот как раз Дзюба — лидер. Лидер сборной, лидер "Зенита". Я считаю, что ему нужно дать достойную зарплату или какую-то серьезную должность в "Зените", — цитирует агента "Спорт день за днем".
Селюк: Дзюба до конца карьеры должен играть в "Зените", а потом из него получится эксперт на ТВ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»