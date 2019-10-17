Недавно решением бюро исполкома РФС его вернули в список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России. Галимов уже долгое время не получает назначений: в Премьер-Лиге в последний раз работал 10 ноября 2018 года на матче "Крылья Советов" — "Ахмат" (1:2), а в ФНЛ — 24 апреля 2019-го на игре "Краснодар-2" — "Ротор" (0:0).
В пресс-службе РФС заявили, что в отношении Галимова проводится комплексная проверка, но не раскрыли подробности.
В прошлом сезоне Галимов, в частности, назначил пенальти в пользу ЦСКА, который популярный блогер и журналист Василий Уткин назвал липовым.
Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фото: fckrasnodar.ru
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