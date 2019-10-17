» » Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фото: fckrasnodar.ru
Недавно решением бюро исполкома РФС его вернули в список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России. Галимов уже долгое время не получает назначений: в Премьер-Лиге в последний раз работал 10 ноября 2018 года на матче "Крылья Советов" — "Ахмат" (1:2), а в ФНЛ — 24 апреля 2019-го на игре "Краснодар-2" — "Ротор" (0:0).

В пресс-службе РФС заявили, что в отношении Галимова проводится комплексная проверка, но не раскрыли подробности.

В прошлом сезоне Галимов, в частности, назначил пенальти в пользу ЦСКА, который популярный блогер и журналист Василий Уткин назвал липовым.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Галимов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Пора раздуплиться: это война". Украинский футболист рассказал об отношении к России 1
Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Ибрагимович возглавил список самых продаваемых футболок MLS
Касильяс получил приз лучшему вратарю чемпионата Португалии по версии профсоюза игроков
Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии 1
Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в "Спартаке" 1
Вальверде отрицает перенос матча с "Реалом" на другой день
Коул получил тренерскую должность в "Челси"
Мбаппе и Кавани восстановились после травм и попали в заявку на матч с "Ниццей"
Фигу не обижают слова Роналдо о его жене 2
Вратарь киевского "Динамо" выбыл до конца года
Черчесов - о Дзюбе: если бы ему было 18 лет, я бы советовал
Месси: не люблю говорить о себе. Предпочитаю, чтобы обо мне говорили люди
Матч "Барселона" - "Реал" состоится 18 декабря
Агент Петреску: никаких разговоров с "Динамо" не было
Черчесов: часто читаю, что мы должны выиграть Евро. Должны и хотим - это разное 1
Черчесов: Тедеско разберется в "Спартаке" и без моих советов 2
Селюк: Дзюба до конца карьеры должен играть в "Зените", а потом из него получится эксперт на ТВ 5
Защитник "Локомотива" Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова 6
Ракитич не намерен переходить в "МЮ"
Месси рассказал о возможном завершении карьеры
Мане: зачем мне 10 Ferrari? Я голодал, работал в поле и пережил сложные времена 5
Месси: ван Дейк большой и очень быстр
Ловчев: ветераны не против Тедеско, но мне кажется, что Карпин как тренер лучше по результатам 5
Канчельскис - о Дзюбе в "Интере": Это какая-то дезинформация или утка 6
Кирьяков: я бы посоветовал Дзюбе переехать в Европу 1
Манджукич близок к переходу в "Милан"
Михневич: "Динамо"? Готов рассмотреть предложения только после молодежного Евро
Павлюченко: если "Спартак" не выиграет 3-4 матча, у Тедеско будут проблемы 6
Все новости