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"Пора раздуплиться: это война". Украинский футболист рассказал об отношении к России

37-летний украинский футболист Рустам Худжамов, являющийся вратарем "Мариуполя", дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к России.
Фото: uafootball
"Есть страны, которые ведут войны на территории нескольких государств. Правительства этих государств официально разрешают применение военной силы на территории других стран. Это я про Россию.

В этом вопросе у меня нет качелей. А может, все-таки Путин не плохой? Да плохой. Плохой.

Когда я в 2016 году приехал в Мариуполь, здесь стояли лайтбоксы с рекламой. Там были фотографии парней, которые погибли при обороне Мариуполя. Очень много молодых пацанов, наши ультрасы воевали, я с ними общался, с харьковскими. Реально каждый день убивают.

Как это не плохой? Как это не война? Это война самая настоящая. Уже пора раздуплиться, что это война. А не называть это сторонами конфликта или гражданской войной.

Какая гражданская война? Вот мне три дня назад попался ролик в фейсбуке: чудак из российской Госдумы выступает, и они дают разрешение на использование военных сил на территории Украины. Это что, гражданский конфликт? Да хрен там валялся", — цитирует Худжамова Sport Arena.


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Теги: Сборная России Сборная Украины
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