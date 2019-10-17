Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой в преддверии матча 13-го тура РПЛ с "Рубином" вновь раскритиковал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых. Несколько дней назад Мостовой признался, что в шоке от такого шага руководства "Спартака".
"Тедеско точно еще ничего не успел сделать. Он не особо знает футболистов клуба, а они не знают его. Возможно, и не узнают.
Я с прохладой отношусь к этому варианту. Для меня такой выбор кажется не то чтобы абсурдным, но каким-то странным. Не советским, что ли. Тедеско ничего не знает о "Спартаке", в своей карьере ничего особо не добился, а его сразу ставят главным в такой клуб. Раньше, чтобы попасть в "Спартак", надо было сотни километров пешком идти… Не говорю, что у него точно ничего не получится. Но у меня особого интереса наблюдать за его попытками нет", — цитируют Мостового "Известия".
Мостовой — о Тедеско: раньше, чтобы попасть в "Спартак", надо было сотни километров пешком идти
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