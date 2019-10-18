Болельщики "Спартака" — Федуну: мы хотим узнать условия передачи клуба

Федун ранее рассказал, что собирается сделать так, чтобы в 2023 году московским клубом руководили болельщики красно-белых.
"Президенту и владельцу ФК "Спартак" (Москва) Федуну Л.А.
Уважаемый Леонид Арнольдович, к Вам обращается инициативная группа болельщиков ФК "Спартак" (Москва) "Комитет-2023", которая на данный момент представляет интересы чуть менее ста болельщиков.
Мы обращаемся к Вам по поводу Вашего заявления об уходе со всех постов и передаче управления футбольным клубом "Спартак" (Москва) его болельщикам в 2023-м году. Нам, как болельщикам с большим стажем, небезразлична судьба нашей любимой команды, и мы очень заинтересованы, чтобы судьба клуба решалась не посторонними людьми, поэтому просим вас о следующем.
Мы хотим узнать условия передачи клуба — огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнется этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.
Мы обращаемся к Вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет все-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях.
При этом мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что в перспективе мы очень скромные миноритарии, так как то, что мы могли бы приобрести, наверняка будет лишь долей процента после запятой и нескольких нулей. Но мы только капля в огромном море объединений болельщиков, которым точно так же небезразлична судьба клуба, поэтому мы уверены, что наше предложение не окажется единственным.
Мы просим Вас огласить все условия передачи как можно раньше, так как мы тоже хотим быть полностью подготовленными к сделке в 2023-м году. По крайней мере, обрисуйте схематически контуры этой сделки на данный момент.
Также, со своей стороны, мы готовы показать, что полны решимости работать по осуществлению сделки. Мы предлагаем организовать проектную экспертную команду, в которую войдут обе стороны участников предполагаемой сделки: как работники клуба, так и компетентные в организационных и финансово-юридических вопросах болельщики.
С уважением, "Комитет-2023", — говорится в письме, текст которого опубликован одним из пользователей на гостевой книге болельщиков красно-белых.
Болельщики "Спартака" — Федуну: мы хотим узнать условия передачи клуба
Группа болельщиков "Спартака" под названием "Комитет-2023" написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну, в котором попросила его разъяснить условия передачи клуба в управление болельщикам.
Фото: Sport24
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