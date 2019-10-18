» » Болельщики "Спартака" — Федуну: мы хотим узнать условия передачи клуба

Болельщики "Спартака" — Федуну: мы хотим узнать условия передачи клуба

Группа болельщиков "Спартака" под названием "Комитет-2023" написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну, в котором попросила его разъяснить условия передачи клуба в управление болельщикам.
Фото: Sport24
Федун ранее рассказал, что собирается сделать так, чтобы в 2023 году московским клубом руководили болельщики красно-белых.

"Президенту и владельцу ФК "Спартак" (Москва) Федуну Л.А.

Уважаемый Леонид Арнольдович, к Вам обращается инициативная группа болельщиков ФК "Спартак" (Москва) "Комитет-2023", которая на данный момент представляет интересы чуть менее ста болельщиков.

Мы обращаемся к Вам по поводу Вашего заявления об уходе со всех постов и передаче управления футбольным клубом "Спартак" (Москва) его болельщикам в 2023-м году. Нам, как болельщикам с большим стажем, небезразлична судьба нашей любимой команды, и мы очень заинтересованы, чтобы судьба клуба решалась не посторонними людьми, поэтому просим вас о следующем.

Мы хотим узнать условия передачи клуба — огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнется этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.

Мы обращаемся к Вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет все-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях.

При этом мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что в перспективе мы очень скромные миноритарии, так как то, что мы могли бы приобрести, наверняка будет лишь долей процента после запятой и нескольких нулей. Но мы только капля в огромном море объединений болельщиков, которым точно так же небезразлична судьба клуба, поэтому мы уверены, что наше предложение не окажется единственным.

Мы просим Вас огласить все условия передачи как можно раньше, так как мы тоже хотим быть полностью подготовленными к сделке в 2023-м году. По крайней мере, обрисуйте схематически контуры этой сделки на данный момент.

Также, со своей стороны, мы готовы показать, что полны решимости работать по осуществлению сделки. Мы предлагаем организовать проектную экспертную команду, в которую войдут обе стороны участников предполагаемой сделки: как работники клуба, так и компетентные в организационных и финансово-юридических вопросах болельщики.

С уважением, "Комитет-2023", — говорится в письме, текст которого опубликован одним из пользователей на гостевой книге болельщиков красно-белых.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Федун
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Ван Дейк: матч "МЮ" — "Ливерпуль" не является самым важным для нас
Максименко высказался о смене тренера в "Спартаке"
Болельщики "Спартака" — Федуну: мы хотим узнать условия передачи клуба 7
Лэмпарду не нравится идея увеличения количества матчей в Лиге чемпионов
Гаттузо перед увольнением просил "Милан" подписать Рибери
Президент "Наполи": если Мертенс и Кальехон готовы жить в дерьме ради зарплаты, пусть едут в Китай 3
"Лидс" в честь 100-летия представил форму с золотым логотипом
Засеев: Зинченко в "Уфе" даже штрафовали за то, что он тренировался больше, чем нужно
"Кристал Пэлас" продлил контракт с форвардом, забившим один гол за полтора года
Шаронов: в начале сезона вокруг "Рубина" был ажиотаж. Может быть, мы оказались в зоне комфорта
"Спорт-Экспресс" выпустил обложку с Тедеско в образе Джокера 10
PES 20 предложил Рибери свою игру после возмущений хавбека на фото в FIFA 20
Экс-хавбек "Зенита" Маркизио может возобновить карьеру
Стало известно расписание матчей "Спартака" на январском турнире в США 10
Представлен логотип Кубка Америки — 2020
Максименко: cейчас для "Спартака" все очки на вес золота 2
В "Манчестер Юнайтед" выразили поддержку Сульшеру
В Сети появились фото официального мяча Евро-2020 от Adidas
"Манчестер Сити" разочарован календарем АПЛ на Boxing Day
Мостовой — о Тедеско: раньше, чтобы попасть в "Спартак", надо было сотни километров пешком идти 4
Президент "Наполи": придет время, когда мне придется продать Кулибали
Зидан и Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных
Тухель: Кавани очень важен для меня, рассчитываю на него на все 100%
"Пора раздуплиться: это война". Украинский футболист рассказал об отношении к России 40
Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Ибрагимович возглавил список самых продаваемых футболок MLS
Касильяс получил приз лучшему вратарю чемпионата Португалии по версии профсоюза игроков
Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии 3
Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в "Спартаке" 1
Вальверде отрицает перенос матча с "Реалом" на другой день
Все новости