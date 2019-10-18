Болельщики "Спартака" — Федуну: мы хотим узнать условия передачи клуба

Группа болельщиков "Спартака" под названием "Комитет-2023" написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну, в котором попросила его разъяснить условия передачи клуба в управление болельщикам.

Фото: Sport24