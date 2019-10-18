Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов признался, что хотел бы пойти по стопам Александра Головина, который летом 2018 года перешел из состава армейцев в "Монако".
"Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.
Безусловно, французская лига входит в пятерку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растет", — приводят слова Ахметова "Известия".
Ахметов: хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как Головин
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