Второй же вопрос - про обложку с клоуном.— Alexey Z. Spectre (@LoonySpectre) October 18, 2019
"Я услышал об этом десять минут назад, у меня не было времени читать газет. Джокер - это самая важная карта в колоде, так что я считаю это комплиментом"
Тедеско — об обложке "СЭ": джокер — самая важная карта в колоде, считаю это комплиментом
Главный тренер "Спартака" Доминико Тедеско прокомментировал обложку издания "Спорт-Экспресс", где он был представлен в образе Джокера.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Я услышал об этом десять минут назад, у меня не было времени читать газет. Джокер — это самая важная карта в колоде, так что я считаю это комплиментом", — сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем с "Рубином", который состоится завтра, 19 октября.
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