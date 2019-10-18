Тедеско — об обложке "СЭ": джокер — самая важная карта в колоде, считаю это комплиментом

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Второй же вопрос - про обложку с клоуном.

"Я услышал об этом десять минут назад, у меня не было времени читать газет. Джокер - это самая важная карта в колоде, так что я считаю это комплиментом" — Alexey Z. Spectre (@LoonySpectre) October 18, 2019

"Я услышал об этом десять минут назад, у меня не было времени читать газет. Джокер — это самая важная карта в колоде, так что я считаю это комплиментом", — сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем с "Рубином", который состоится завтра, 19 октября.