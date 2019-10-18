"Тренер попросил перенести тренировочный процесс в Тушино. Это мотивирует тренера, здесь есть все, что нужно команде. Здесь светлые помещения, это наш родной стадион.
Он попросил кабинет с видом на поле. С психологической точки зрения это для нас важно. Мы с радостью исполнили его пожелание", — передает слова Цорна Sport24.
Цорн: Тедеско попросил кабинет с видом на поле. Для "Спартака" это важно
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал перенос тренировочного процесса из Тарасовки на "Открытие Арену". Также функционер рассказал об офисе Доменико Тедеско.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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