Цорн: Тедеско попросил кабинет с видом на поле. Для "Спартака" это важно

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал перенос тренировочного процесса из Тарасовки на "Открытие Арену". Также функционер рассказал об офисе Доменико Тедеско.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"