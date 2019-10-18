Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что по условию аренды полузащитник Александр Ташаев не может сыграть против красно-белых.
25-летний футболист 2 сентября перешел из "Спартака" в "Рубин" на правах аренды до конца сезона-2019/20.
"Сможет ли завтра сыграть Ташаев? Нет, не сможет", — передает слова Цорна Sport24.
Матч "Спартак" — "Рубин" состоится на стадионе "Открытие Арена" в Москве 19 октября. Начало — в 16:30 мск.
Ташаев не сможет сыграть за "Рубин" в матче со "Спартаком"
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