Злоумышленники взломали телефон представителя медицинского штаба "Уфы" Александра Самородова и рассылали с него сообщения с просьбой о перечислении денежных средств, сообщает Pro Sport Story.
По данным источника, с номера сотрудника "Уфы" приходили сообщения футболистам клубов Российской Премьер-Лиги с просьбой перечислить 100 тыс. рублей. По словам Самородова, он никому не отправлял подобные сообщения. СМС получили Андрей Лунёв ("Зенит"), Дмитрий Живоглядов ("Локомотив"), Вячеслав Кротов и Алексей Никитин (оба — "Уфа"). Впрочем, никто из футболистов не стал жертвой мошенников.
"Чемпионат.сом"
Мошенники взломали телефон сотрудника "Уфы" и просили деньги от его имени
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