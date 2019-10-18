Мошенники взломали телефон сотрудника "Уфы" и просили деньги от его имени

Злоумышленники взломали телефон представителя медицинского штаба "Уфы" Александра Самородова и рассылали с него сообщения с просьбой о перечислении денежных средств, сообщает Pro Sport Story.По данным источника, с номера сотрудника "Уфы" приходили сообщения футболистам клубов Российской Премьер-Лиги с просьбой перечислить 100 тыс. рублей. По словам Самородова, он никому не отправлял подобные сообщения. СМС получили Андрей Лунёв ("Зенит"), Дмитрий Живоглядов ("Локомотив"), Вячеслав Кротов и Алексей Никитин (оба — "Уфа"). Впрочем, никто из футболистов не стал жертвой мошенников.