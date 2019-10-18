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Стала известна программа праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея со дня рождения Яшина

Стала известна программа праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.

20 октября перед матчем 13-го тура РПЛ "Динамо" - "Краснодар" возле стадиона состоится церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века. Также перед матчем пройдет автограф-сессия динамовских ветеранов футбола — Александра Уварова и Владимира Пильгуя — двух вратарей, которые в разное время выступали за бело-голубых. На игре ожидается присутствие вдовы Яшина — Валентины Яшиной, а также родственников выдающегося отечественного футболиста, которые произведут символический удар по мячу. Перед началом встречи дети, сопровождающие команды, а также вратари, выйдут на поле в кепках.

Матчи ближайших туров РПЛ, ФНЛ и ПФЛ будут посвящены памяти Яшина. Встречи начнутся с торжественного объявления заслуг и регалий вратаря, а также с видеоролика в честь его юбилея.

22 октября в 12:00 ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьковском кладбище и возложат цветы на могилу Яшина. В траурном мероприятии ожидается участие представителей действующих членов сборной России. В 15:30 в манеже ЦСКА пройдет товарищеский матч "Динамо" — "Сборная страны" с участием звезд отечественного футбола разных лет, в числе которых Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ворота "Динамо" будет защищать внук Льва Яшина — Василий Фролов.

Начиная с 18 октября, на официальном сайте РФС начнут выходить тематические материалы: биография Яшина, интересные факты, воспоминания звезд футбола, конкурс детских рисунков, видеоролики, посвященные юбилею, и многое другое. 22 октября официальный сайт и соцсети РФС будут оформлены в честь 90-летия легендарного отечественного вратаря.

"Лев Иванович Яшин — легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта. Он навсегда остался в истории футбола, внес огромный вклад в его популяризацию. Имя Яшина и сегодня известно любителям футбола во всем мире. Мы гордимся тем, что Лев Иванович представлял на поле нашу страну. Нам важно ценить и чтить своих героев, которые стали примерами для целых поколений спортсменов", — сказал президент РФС Александр Дюков.

Sport24.ru


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Теги: Яшин
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