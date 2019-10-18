Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился впечатлениями от первых дней работы с красно-белыми.
— Что удивило в первые дни работы в "Спартаке"?
— Знаю, что многие здесь работают с 6 утра до 6 вечера. То, как люди относятся к своей работе, — этим нельзя не восхищаться.
— В начале вы сказали по-русски "Добрый день". Успели что-то еще выучить?
— Да, целое предложение — "Вперед, "Спартак". В целом адаптация проходит хорошо, много людей мне помогает.
Sport24.ru
Тедеско: адаптация проходит хорошо, много людей мне помогает
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