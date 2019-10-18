Тедеско: адаптация проходит хорошо, много людей мне помогает

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился впечатлениями от первых дней работы с красно-белыми.— Знаю, что многие здесь работают с 6 утра до 6 вечера. То, как люди относятся к своей работе, — этим нельзя не восхищаться.— Да, целое предложение — "Вперед, "Спартак". В целом адаптация проходит хорошо, много людей мне помогает.