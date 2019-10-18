Мостовой: Тедеско с "Рубином" будет бегать, прыгать. Показуха!

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Рубином". Эта игра станет первой для "Спартака" под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

Фото: ФК "Спартак"