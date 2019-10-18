"Будет нервозная игра. После назначения Доменико Тедеско прошло очень мало времени, так что за такой короткий срок невозможно что-то кардинально изменить. Результат игры не будет иметь никакого значения. Тедеско будет стараться привлечь к себе внимание. Будет бегать, прыгать – показуха, одним словом. Если результат будет приемлемым, то многое возьмёт на себя. Допустим, "Спартак" проиграет, но Тедеско же не уволят. Неожиданностью не станут любые перестановки в составе красно-белых. Само назначение Тедеско для меня уже стало неожиданным.
Казанцы всё-таки не тот соперник, по игре с которым стоит делать выводы о своей собственной игре. Напряжения вокруг команды стало меньше. "Рубин" хороший соперник, чтобы проявить себя.
Что касается капитана команды, то в отсутствие Романа Зобнина и Георгия Джикии капитаном будет Андрей Ещенко – самый старший и опытный игрок. Надеюсь, что родные трибуны помогут спартаковцам вести игру первым номером", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Мостовой: Тедеско с "Рубином" будет бегать, прыгать. Показуха!
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Рубином". Эта игра станет первой для "Спартака" под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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