Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал об игре за "железнодорожников" и национальную команду России.
"В последний месяц снова стал учить русский. Я никогда не буду говорить на нём идеально, но могу ещё подучить и немного улучшить свои знания.
Три года назад, когда меня вызвали в сборную, была адаптация. Я тогда ещё не был первым номером, не чувствовал себя комфортно. Сейчас всё по-другому. Не потому, что я первый номер, а потому, что время прошло. Это процесс, через который проходят даже русские футболисты в сборной. Когда играешь за страну — это очень серьёзно.
У Баринова сейчас великолепный момент в карьере. Не удивился, когда Черчесов выпустил его в старте. Был уверен, что рано или поздно это произойдёт. Он великолепно играет за "Локо". Перед матчем я ему сказал, чтобы он играл так, как в клубе. Палыч говорит, что чтобы мы играли в ЛЧ, мы должны хорошо играть в чемпионате. Стараюсь думать об этом перед каждой игрой. Самое главное - чемпионат России. Неважно против кого мы играем: "Ахмат", "Уфа" и так далее. Недавно мы попробовали, что такое чемпионство. Мы всегда должны бороться за это.
Я уже 12 лет в "Локо", а такое ощущение, что только вчера первый раз приехал на базу. Могу книгу писать про свою историю в "Локомотиве". Я счастливый человек, потому что могу строить карьеру в одном клубе, особенно таком великом, как "Локомотив". Рад, что я здесь. Будем стараться делать ещё больше. Мы — семья. Все, кто в клубе работают, на стадионе. Они все моя семья.
Я очень переживал три-четыре года назад перед первым финалом Кубка. "Столько лет в команде — и ни одного трофея!" Но всё получилось. Сейчас у нас очень хорошая команда. Я недоволен тем, что мы выиграли только три Кубка, чемпионат и Суперкубок. Я хочу ещё", - цитирует Гилерме ФК "Локомотив".
Гилерме: могу написать книгу про свою историю в "Локомотиве"
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