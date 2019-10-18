"Локомотив" забил два безответных мяча "Ахмату"

В матче 13-го тура Премьер-лиги "Локомотив" на выезде одержал победу над "Ахматом" - 2:0.



Чемпионат России



13 тур



Голы: Коломейцев, 23, Мариу, 86.



"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов (Харин, 52), Нижич, Иванов, Глушаков (Швец, 76), Бериша, Роши (Михалак, 46), Исмаэл, Мбенге.



"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Магкеев, Мариу (Тугарев. 88), Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.



Предупреждения: Живоглядов, 40, Харин, 74, Куликов, 80.