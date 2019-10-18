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"Локомотив" забил два безответных мяча "Ахмату"

В матче 13-го тура Премьер-лиги "Локомотив" на выезде одержал победу над "Ахматом" - 2:0.

Чемпионат России

13 тур

Голы: Коломейцев, 23, Мариу, 86.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов (Харин, 52), Нижич, Иванов, Глушаков (Швец, 76), Бериша, Роши (Михалак, 46), Исмаэл, Мбенге.

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Магкеев, Мариу (Тугарев. 88), Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.

Предупреждения: Живоглядов, 40, Харин, 74, Куликов, 80.


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Теги: Локомотив Ахмат
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