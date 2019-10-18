"Слушали в понедельник Бородюка с Мостовым на ТВ? Оба сказали правильную вещь: назначение немца — плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года. Больше нигде и нисколько, второй сезон завалил. Где гарантии, что у него получится с нынешним составом "Спартака"?
Мостовой смеялся: "Вообще не понимаю, как так можно". Согласен. Хотя и дай бог, чтобы у Тедеско получилось. Надо поднимать репутацию "Спартака", особенно в еврокубках. Сейчас если соперник чуть поближе к середнякам — все, приехали.
Кто, если не Тедеско? Ответ с ходу не дам, нужно изучать вопрос. Но есть то, что на поверхности. Болельщики гудят, недовольны руководством. Почему не поставить Тихонова? Дело не в том, что он мой друг, — на него народ пойдет. Дима Гунько тоже с опытом, свой. Какие у Тедеско перед ними преимущества?", — цитирует Титова "Матч ТВ".
Титов - о назначении Тедеско: плевок в российский тренерский корпус
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера красно-белых.
Фото: Sport24
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