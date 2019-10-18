РФС вернул лицензию стадиону КАМАЗа, отозванную после инцидента с запертыми фанатами "Спартака"

КАМАЗ сообщил о восстановлении действия лицензии клубного стадиона.Напомним, 2 октября комиссия РФС запретила клубу из Набережных Челнов проводить игры на домашней арене из-за невыполнения требований по сертификации стадионов и обеспечению безопасности зрителей и участников матча."Сейчас же все недочеты устранены. Накануне наш стадион посетила комиссия РФС, которая совместно с правоохранительными органами убедилась в этом", — говорится в заявлении КАМАЗа.